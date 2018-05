Caiata (ex M5s): no governo tecnico ma senza senso tornare a voto

Roma, 7 mag. - "Abbiamo espresso piena fiducia al presidente Mattarella e la determinazione e convinzione che le forze politiche che hanno prevalso il 4 marzo debbano trovare un accordo per un governo politico. Non vediamo di buon occhio un governo tecnico-istituzionale, sarebbe una sconfitta per le forze politiche e per i cittadini. Anche un eventuale ritorno al voto sarebbe il metodo più democratico ma nessuno deve arrogarsi il diritto di dire al Capo dello Stato quali sono le date migliori e poi andare a votare con la stessa legge elettorale non vediamo quale senso possa avere". Lo ha detto Salvatore Caiata, vice presidente del gruppo e coordinatore della componente Maie-Movimento Associativo Italiani all'Estero, a nome dei deputati eletti con il M5S che non hanno potuto iscriversi al gruppo pentastellato perchè esplusi dal Movimento.