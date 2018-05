A Bazoli il premio Comini 2018 per valori umanesimo cristiano

Roma, 7 mag. - Il premio Comini 2018 è stato assegnato a Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo. Il riconoscimento dedicato alla memoria di monsignor Angelo Comini, rettore del Collegio Borromeo di Pavia dal 1971 al 1989, è arrivato alla quarta edizione e viene assegnato "a personalità che si siano distinte nella promozione dei valori dell'umanesimo cristiano".

"Bresciano, avvocato, giurista - spiega Intesa Sp - professore per lunghi anni all'università Cattolica a Milano, Bazoli rappresenta in pieno la tradizione di questo umanesimo che nel corso del Novecento si è ispirato all'insegnamento di Paolo VI, il papa del Concilio Vaticano II e del dialogo con la modernità".

Tra i protagonisti del sistema bancario italiano a partire dall'ultimo ventennio del secolo scorso, "Bazoli ha ricoperto i massimi incarichi prima nella Banca San Paolo, poi al Nuovo Banco Ambrosiano e infine a Banca Intesa, riuscendo sempre a coniugare etica ed economia, etica e finanza, etica e sviluppo globale, etica e cooperazione internazionale".

Una particolare attenzione "ha sempre dedicato alle iniziative di formazione, specialmente rivolte ai giovani. Di qui l'impegno in case editrici (La Scuola, Morcelliana, Studium), nell'Opera per l'educazione cristiana all'Istituto Paolo VI, nella stessa dalla cattedra universitaria (Diritto pubblico) all'università Cattolica".

Erede, come monsignor Comini, della tradizione montiniana, "Bazoli ha saputo interpretarla e testimoniarla fino ai nostri giorni con dedizione e innovativa proiezione verso il futuro. Ma a Comini, come al suo predecessore Angelini, Bazoli si lega anche per la passione con cui coltivò e favorì gli studi manzoniani".

"Congedandosi da uno dei suoi alti incarichi - conclude Intesa Sp - Bazoli si lasciò scappare queste parole: 'Quando iniziai la mia avventura milanese, andai a visitare il posto in cui Alessandro Manzoni scrisse i Promessi Sposi'. Se Manzoni può dirsi naturaliter borromaico per l'elogio, schietto ma non acritico, che nel romanzo rivolge a san Carlo e al cugino Federigo, lo stesso può dirsi di Bazoli: la cui appartenenza viene con questo premio pienamente riconosciuta".