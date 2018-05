Nencini: disponibilità a Mattarella per governo responsabilità

Roma, 7 mag. - "Abbiamo manifestato al presidente della Repubblica disponibilità e attenzione a un governo di responsabilità istituzionale". Così Riccardo Nencini, segretario del Psi, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la formazione del governo.

Nencini ha aggiunto: "Al contempo abbiamo espresso preoccupazione e per i toni minacciosi usati da alti rappresentanti del M5S e per i tentativi costituzionalmente ingiustificati, di fissare il voto anticipato, indicando addirittura la data dell'8 luglio. Un modo di agire scorretto e preoccupante: per le procedure previste dall'attuale legge elettorale potrebbero presentarsi alle elezioni soltanto Pd, 5stelle e centrodestra, con una evidente lesione della democrazia", ha concluso Nencini.