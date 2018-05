Governo, Lupi: verificare numeri in Parlamento, no minaccia voto

Roma, 7 mag. - "Noi con l'Italia con i suoi 4 deputati e un senatore ha ribadito che la posizione del centrodestra è la nostra: è il momento di assumersi la responsabilità, prendendo in Parlamento un'iniziativa politica e avere la possibilità di verificare i numeri per un governo su contenuti ben precisi, qualsiasi minaccia di tornare a elezioni non ha alcun senso". Lo ha detto Maurizio Lupi, vice presidente del gruppo Misto e coordinatore della componente "Noi con l'Italia", al termine delle consultazioni al Quirinale.