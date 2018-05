Governo, Lorenzin: piena fiducia e adesione in scelte Mattarella

Roma, 7 mag. - "Abbiamo ribadito al presidente della Repubblica grandissima preoccupazione per lo stallo, è una fase senza precedenti nella storia repubblicana che richiede un'assunzione di responsabilità dalle forze politiche che hanno preso maggior consenso elettorale. Qualora non si riuscisse a realizzare un governo politico abbiamo dato adesione al presidente della Repubblica e piena fiducia nelle sue scelte. Il voto anticipato con questa legge di fatto significa un risultato identico a quello che abbiamo attualmente, questo dovrebbe far riflettere sulla necessità di una soluzione per fare il Def e la legge di bilancio, per non fare scattare le clausole di salvaguardia sull'Iva e per le grandi questioni sociali che attendono risposte". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, vice presidente del gruppo Misto e rappresentante della componente Civica popolare Ap-Psi-Area civica, al termine delle consultazioni al Quirinale.