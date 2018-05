Usa, in vigore norma Obama su ristoranti: numero calorie nei menu

New York, 7 mag. - Dopo anni di rinvii, tutti i ristoranti e i locali dove si vendono alimenti devono indicare, da oggi e in tutti gli Stati Uniti, il numero di calorie dei prodotti proposti ai clienti, in applicazione di una norma della legge dell'era Obama, l'Affordable Care Act, ovvero la riforma sanitaria conosciuta anche come Obamacare. L'ingresso in vigore della norma era previsto nel 2015, ma sono stati concessi tre rinvii per permettere al settore di prepararsi alle nuove regole.

Grandi catene come McDonald's e Starbucks hanno anticipato i tempi e introdotto già da tempo il conteggio delle calorie sui loro menu; la novità riguarda anche supermercati, minimarket, cinema e le catene che vendono cibi pronti con almeno 20 locali; la norma interessa anche più del 99% dei distributori automatici, che negli Stati Uniti sono tra i 5 e i 6 milioni.

La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale che si occupa della regolamentazione di prodotti alimentari e farmaceutici, ha reso noto che "gli studi recenti mostrano che le informazioni sulle calorie sui menu permettono di ridurre in media il numero di calorie assunte di 30-50 unità, ogni volta". Secondo il National Center for Health Statistics, quasi il 37% degli statunitensi è obeso.