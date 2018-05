Russia, Medvedev propone Borisov al posto di Rogozin vice premier

Mosca, 7 mag. - Dmitry Medvedev, nominato dal presidente Vladimir Putin premier nel nuovo governo attulmente in formazione, ha proposto come vice premier con delega alla Difesa Yuri Borisov. Nel precedente governo, questo posto era occupato da Dmitry Rogozin, che evidentemente non ha soddisfatto le aspettative del Cremlino.

Medvedev durante un incontro con la fazione Russia Unita ha parlato della possibile formazione del futuro governo. Yuri Borisov, già nel personale militare delle Forze Armate dell'URSS e poi della Federazione Russa, nel 2008 è diventato vice ministro dell'Industria e del Commercio della Russia. Era vice ministro della Difesa dal 2012.