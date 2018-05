Sorgenia triplica l'utile nel 2017 a 44 milioni

Roma, 7 mag. - Il bilancio 2017 di Sorgenia, approvato dall`assemblea dei soci, registra un Ebitda di 161 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2016. Triplicato l`utile netto che ha raggiunto 44 milioni di euro, erano 15 milioni nel 2016. L`indebitamento finanziario netto scende a 715 milioni di euro dagli 883 milioni di fine 2016, 1 miliardo di euro in meno dall`inizio della ristrutturazione a marzo 2015 quando l`indebitamento si attestava a 1.710 milioni di euro. Rimborsati alle banche nel corso dell`ultimo anno 340 milioni di euro.

In crescita tutte le principali attività: la produzione a gas, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi ai clienti finali. Grazie a questi risultati, Sorgenia è oggi la prima azienda italiana non incumbent nel mercato libero dell`energia, e la prima sui canali digitali.

"In meno di tre anni dal cambio di proprietà, Sorgenia è stata trasformata e rilanciata - ha commentato Gianfilippo Mancini, CEO di Sorgenia. Questa trasformazione ha fatto bene ai conti e ci consente ora di essere protagonisti in un mercato che sta cambiando in modo sostanziale e veloce. Sono particolarmente soddisfatto perché il rilancio di Sorgenia rappresenta un successo sia per le banche che la hanno finanziata e supportata in questi anni difficili, sia per i cittadini e le imprese italiane, che possono ora contare su un operatore fortemente innovativo e competitivo per soddisfare i propri fabbisogni di energia".