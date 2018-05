Wind, on air la nuova brand campaign con Fiorello

Roma, 7 mag. - Wind è on air dal 6 maggio con una nuova campagna, la prima realizzata con la collaborazione dell`agenzia TBWA, in cui sono protagoniste assolute le emozioni che scandiscono i vari momenti nella vita delle persone. Il pay-off «più vicini», che esprime il valore della vicinanza ai clienti, è graficamente sempre più familiare e, da questa campagna, si rinnova con un corsivo, scritto a mano, come una ideale dedica per ognuno dei singoli clienti Wind.

In questo nuovo spot il brand dell`azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il posizionamento di Wind come `scelta solida` per le famiglie, mettendo in evidenza il valore della fiducia.

Claudia Erba, Direttore Advertising di Wind Tre, dichiara: "Anche per Wind, come per il marchio 3, abbiamo lavorato in questi mesi per un `brand and advertising refresh`, senza però dimenticare la nostra eredità di comunicazione. Abbiamo studiato - continua la manager - una nuova formula in grado di mixare la `smartness` con i valori, reinventando anche il ruolo del testimonial".

Nel nuovo spot le piccole, ma importanti esperienze quotidiane, sono collegate da un filo che unisce persone e situazioni, in cui ognuno può immedesimarsi.

Rosario Fiorello, voce inconfondibile della tv e della radio italiana, accompagna lo spettatore in questo percorso, raccontando con il suo `voice over` le emozioni dei protagonisti e condividendo anche un momento di vita personale, insieme al suo cucciolo di husky Lao.