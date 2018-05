Brunetta: 10 anni fa giurava Berlusconi, governo out con complotto

Roma, 7 mag. - "Esattamente 10 anni fa giurava il governo Berlusconi IV, l'ultimo democraticamente eletto dai cittadini e il secondo più longevo della storia italiana. Cogliamo l'occasione della celebrazione di questo anniversario per ricordare come l'Italia e la sua economia in quegli anni si trovavano in una migliore situazione di quella nella quale si trovano oggi". Lo ricorda il deputato di Fi Renato Brunetta. "Non erano certamente anni facili, dal momento che il mondo intero fu investito dalla più grave recessione economica vissuta dai tempi della Grande Depressione del '29. Eppure - rivendica - il governo Berlusconi riuscì lo stesso a mantenere la barra a dritta, consegnando al suo successore, il governo Monti, un bilancio di fine mandato estremamente positivo".

"Purtroppo, tutti sappiamo come finì quel governo - prosegue Brunetta - con il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, costretto, nell'autunno del 2011, a rassegnare le dimissioni per opera di un colpo di Stato architettato magistralmente dai poteri forti e dalle cancellerie internazionali. Un grande complotto in cui l'arma di ricatto utilizzata per liberarsi di un avversario scomodo fu quella dello spread, il differenziale di rendimento dei titoli di Stato tra BTP e Bund, che schizzò in poche settimane a 574 punti base, complice un ordine impartito dalla banca centrale tedesca alla Deutsche Bank di liquidare tutti i titoli di Stato italiani che il colosso bancario tedesco deteneva in portafoglio".

Il governo Berlusconi "seppe far fronte alla crisi più devastante degli ultimi cento anni e dare speranza a milioni di italiani. Dieci anni dopo, dopo una legislatura intera guidata da governi di centrosinistra non eletti dagli italiani, l'Italia si ritrova più povera, più disoccupata, più sfiduciata", conclude.