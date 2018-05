Roma, 7 mag. - Il cda della Rai approva all'unanimità il bilanciom 2017 che si chiude con un utile netto di 14,3 milioni, in miglioramento "rispetto alla previsione di budget che indicava un sostanziale pareggio". In particolare, in raffronto con l`aggiornamento del giugno 2107, le strategie messe in atto dalla direzione generale - si legge in un comunicato - hanno permesso di recuperare circa 20 milioni di euro attraverso la razionalizzazione dei costi esterni. (segue)