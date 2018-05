Nestlé si allea con Starbucks e si rilancia sul mercato del caffè

Roma, 7 mag. - Il gigante elvetico Nestle si è aggiudicato con 7,15 miliardi di dollari i diritti di distribuzione e vendita dei prodotti Starbucks fuori dalla catena di caffetterie. E l'accordo ha natura "perpetua", precisa la multinazionale con una nota: in pratica è stata siglata una alleanza strategica su cui Nestle potrà fare leva per potenziare il suo giro d'affari sul segmento del caffè, puntando a rafforzarsi nelle aree dove è ancora indietro, a cominciare dal Nord America ma anche in Asia.

Sfruttando il marchio molto conosciuto negli Usa, Nestlé conta di rilanciare i suoi sistemi Nespresso che dal 2014 dispongono anche della linea VertuoLine, pensata per il caffè all'americana. Più avanti, potrà poi offrire capsule Starbucks su tutti i dispositivi.

L'operazione non prevede trasferimenti di infrastrutture ma 500 dipendenti in forza a Starbucks verranno trasferiti a Nestlé, restando collocati a Settle. "Questo accordo rappresenta un passo in avanti significativo per il nostro gruppo", ha commentato Marl Schneider, amministratore delegato di Nestlé. "Con Starbucks, Nescafé e Nespresso disponiamo di tre marchi simbolici mondiali del caffè".

L'operazione, che dovrà essere approvata dalle autorità di vigilanza coinvolte, dovrebbe perfezionarsi entro la fine del 2018. Negli scambi pomeridiani a Zurigo le azioni Nestlé segnano un più 1,57% a 77,56 franchi.