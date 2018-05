Bonino: Mattarella ha illustrato opzioni governo, valuteremo

Roma, 7 mag. - La proposta avanzata da Mattarella durante le consultazioni al Quirinale è quella "già presente tramite la stampa: o un governo tecnico o altre opzioni, ci rifletterà e noi valuteremo la proposta finale, nel frattempo abbiamo sottolineato i problemi che si porrebbero e che diventerebbero giganteschi". Lo ha detto Emma Bonino al termine delle consultazioni al Quirinale, parlando a nome della delegazione del gruppo Misto del Senato, presente anche Riccardo Nencini, vice presidente del Gruppo Misto e coordinatore della componente Psi-Maie-Usei del Senato.

"Abbiamo rinovato ovviamente la nostra riconoscenza per gli sforzi che il presidente sta facendo e - ha aggiunto - la fiducia che riponiamo" in lui. "Quelle che saranno le proposte le valuteremo con grande attenzione, abbiamo ribadito sia l'importanza dei contenuti Italia e Europa in una situazione che si avvicina un po' tormentata e nuvolosa con una vistosissima assenza italiana sui tavoli di negoziati vari e fondamentali", ha concluso Bonino.