Governo, Marcucci (Pd): Di Maio di nuovo incendiario

Roma, 7 mag. - "Di Maio, per nascondere il suo totale fallimento politico e forse anche l'incombente ombra di Di Battista, torna a fare l'incendiario. Se davvero andremo incontro ad elezioni anticipate, agli italiani sarà chiara la totale incapacità del M5S e del loro inamovibile candidato premier". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

"I cloni della Casaleggio dovrebbero ricordare che il loro sistema elettorale preferito era il proporzionale puro, che ci avrebbe consegnato a risultati peggiori per il loro movimento e comunque senza alcuna maggioranza - ricorda Marcucci -. Dispiacerà a molti, ma in questa situazione l'unica legge in grado di assegnare una vittoria sarebbe stato l'Italicum, che fu approvato durante il governo Renzi".