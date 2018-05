Bonino: voto super anticipato sarebbe antidemocratico

Roma, 7 mag. - "Abbiamo espresso la più viva preoccupazione sulla procedura democratica o antidemocratica che si manifesterebbe in caso di elezioni super anticipate, perchè nella complessita della legge, che sia luglio o ottobre, potranno presentarsi solo Pd, M5s e centrodestra, tutti gli altri sarebbero esclusi per le procedure previste dalla legge in corso". Lo ha sottolineato Emma Bonino, a nome del gruppo Più Europa, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Il problema di cui parla Bonino sono "firme, candidature e tempi, come sapete è una questione che avevo sollevato la volta scorsa e prima delle elezioni del 4 marzo. E sono aggravate per come stanno scritte - ha spiegato - abbiamo quindi consegnato al presidente uno studio fatto da giuristi e dall'ufficio legislativo sull'applicazione del Rosatellum nel caso si andasse a elezioni a luglio ma anche a ottobre: una ferita democratica importante, una semplificazione brutale e illegittima del sistema politico italiano".