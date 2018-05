Morto Aaron Traywick, biohacker che si iniettò vaccino fai-da-te

New York, 7 mag. - È morto Aaron Traywick, il biohacker di 28 anni che a febbraio si era iniettato un vaccino contro l'herpes fai-date nel corso di una conferenza. Traywick è stato trovato morto all'interno di un centro benessere a Washington all'interno di una vasca di deprivazione sensoriale, un enorme vasca chiusa e riempita con acqua salata nella quale è possibile fluttuare e perdere il senso dello spazio e del tempo. Le cause della sua morte non sono ancora state chiarite e non è detto che siano collegate agli esperimenti che il biohacker faceva sul proprio corpo.

Traywick era proprietario di una piccola società, Ascendance Biomedical, con la quale svolgeva esperimenti per sviluppare una terapia genica in grado di curare i tumori, l'Hiv e altre malattie. Tutte le sperimentazioni vengono fatte senza seguire i protocolli dell'FDA, l'agenzia che si occupa di sicurezza sanitaria negli Stati Uniti. Per questo devono essere fatti su persone che si iniettano da sole i medicinali, che diventano delle cavie umane.

Il biohacker da anni seguiva il movimento transumanista e studiava un modo per prolungare la vita e diminuire i costi dei medicinali e la dipendenza dalle grande case farmaceutiche. Non è chiaro in che modo la comunità valuterà la notizia della sua morte: l'Atlantic scrive che potrebbe proporre protocolli più sicuri, evitando di iniettarsi subito i vaccini senza avere alcuna conoscenza dei loro effetti sul copro.