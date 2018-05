Roma, 7 mag. - "Altro che 3ª Repubblica, siamo all'asilo: un bimbo viziato vuole per forza fare il premier e - non avendo i voti - pretende nuove elezioni. Forse Di Maio teme di essere sostituito da Di Battista, di certo non pensa al Paese. A proposito,il biglietto per il Sudamerica era revocabile?". Lo scrive Anna Ascani, parlamentare Pd, su Twitter.