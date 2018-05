Salvini: mie scelte libere, non sono sotto ricatto

Roma, 7 mag. - "Non sono in libertà vigilata, non sono sotto minaccia o ricatto, non ho nulla di cui aver paura, gli armadi sono liberi. Le scelte che faccio sono scelte di coerenza, lealtà, dignità e rispetto del voto degli italiani. Chiunque si permetta di dire che le scelte sono frutto di fideiussioni, di ricatti, di prestiti, stia zitto... Sbaglio con la mia testa, non perchè qualcuno mi impone di sbagliare". Così Matteo Salvini, in una diretta Facebook, ribatte ancora una volta alle accuse di non aver 'mollato' Silvio Berlusconi per problemi finanziari del Carroccio.