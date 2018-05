Mosca, 7 mag. - Il premier russo Dmitry Medvedev, giunto alla Duma di Stato per le consultazioni con i gruppi parlamentari, in un incontro con Russia Unita ha parlato della possibile formazione del futuro governo. "Si presume che se avrò ricevuto il sostegno (della Duma), il primo vice premier del governo potrebbe essere Anton Siluanov che dovrà avere la delega in questo caso, per l'economia e la finanza, pur mantenendo la carica per il ministero delle Finanze", ha aggiunto.