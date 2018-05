Ieo rinnova il cda, Carlo Cimbri presidente e Melis confermato Ad

Roma, 7 mag. - L'assemblea dei soci dello Ieo rinnovano il cda con la nomina di Carlo Cimbri alla carica di presidente. Carlo Buora è vice presidente mentre confermato nella carica di ad Mauro Melis.

Il bilancio 2017 dell`Istituto Europeo di Oncologia mostra un utile netto di 6 milioni integralmente destinato a reinvestimento in ricerca e sviluppo.

I ricavi sono in crescita a circa 333 milioni e, al netto di costi one-off, la marginalità risulta in linea con il precedente esercizio, in un ambito sanitario che richiede costanti investimenti sia nell`attività clinica sia nella ricerca e il potenziamento dell`offerta di servizi, a fronte di una domanda crescente.

Gli investimenti sono stati pari a circa 15 milioni ed i costi spesati per la Ricerca pari a circa 45 milioni. Il budget 2018 prevede investimenti crescenti sia nella gestione ordinaria sia nei progetti di sviluppo.