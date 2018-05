Meloni: incomprensibile non dare a Salvini incarico per governo

Roma, 7 mag. - "Continuiamo a credere che bisogna dare a Salvini la possibilità di cercare una maggioranza, non comprenderei una scelta diversa". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di FdI, al Tg speciale di La7.

"La modifica della legge elettorale in commissione speciale si può ancora fare - ha detto Meloni - si può votare l'8 luglio dicendo questa volta agli italiani vi chiediamo di votare di nuovo chiedendovi scusa e vi garantiamo che il giorno dopo avrete un governo scleto da voi. Questa è l'unica opzione se fallisce l'ipotesi di un incarico a Salvini".

"Verifichiamo se si riesce a far ragionare il M5s, se anche quel governo non avesse la maggioranza sarebbe quello a portare l'Italia alle elezioni e non il governo Gentiloni o un governo tecnico", ha sottolineato.