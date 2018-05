Rampelli: Mattarella esclude voto a luglio? No, non l'ha escluso

Roma, 7 mag. - Fabio Rampelli, capogruppo Fdi alla Camera, stamattina ha incontrato Sergio Mattarella con la delegazione del centrodestra. Com'è andato questo incontro lo ha raccontato a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1. Che atmosfera ha trovato? "Cordiale, come sempre. Il presidente Mattarella era in grande forma". Le è parso spazientito? "No, per ora ancora no, è sempre dotato di un grande equilibrio". Chi ha parlato dei tre leader? "Tutti, ha iniziato Salvini, poi Berlusconi ha aggiunto alcune riflessioni e poi ha proseguito la Meloni. Mattarella ha prevalentemente ascoltato, ma nella premessa fatta ha precisato che è importante costruire un governo". Voi avete proposto l'incarico a Matteo Salvini? "Abbiamo ricordato che non esistendo maggioranze, la cosa più logica è che l'incarico venga dato a Salvini o comunque al centrodestra". Chi ha fatto il nome di Salvini? "Tutti e tre". Come spiega il veto che Cinquestelle hanno posto su di voi? "E' incomprensibile, e lo sarebbe ancora di più per qualche reminiscenza ideologica". Con Mattarella avete parlato anche di una possibile data per le elezioni? "Per le elezioni anticipate le finestre sono note, anticiparle a luglio, cosa che potrebbe esser controproducente dal punto di vista della partecipazione al voto". Ma con Mattarella avete parlato di questa data? "No, non è stata esclusa - ha detto Rampelli a Rai Radio1 - perché noi possiamo esprimere i nostri pareri ma è poi il Capo dello Stato a decidere, in autonomia".