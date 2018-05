Autonomie a Mattarella: nostri 8 voti per governo del Presidente

Roma, 7 mag. - "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica i nostri 8 voti per un eventuale governo del Presidente e l'unica richiesta che abbiamo fatto è che se un governo tecnico dovesse essere incaricato di fare una legge elettorale che questa legge tuteli le minoranze linguistiche, confidiamo nella saggezza del presidente Mattarella". Lo ha detto Juliane Unterberger, Presidente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato della Repubblica al termine delle consultazioni al Quirinale, accompagnata dal senatore Dieter Steger, vice presidente vicario (SVP) e dal senatore Albert Lanice, vice Presidente (UV - Union Valdôtaine).

"Purtroppo non ci sono tante novità da noi - ha spiegato - anche noi siamo più spettatori che attori di questa crisi. Abbiamo fatto presente al Presidente la nostra preoccupazione e il nostro disappunto per il comportamento di certi partiti non molto responsabili. Il voto in estate con la stessa legge elettorale porterebbe allo stesso risultato probabilmente e la crisi non sarebbe risolta e abbiamo sottolineato che l'Italia non si può permettere uno stallo così lungo".