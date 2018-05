Salvini: se si torna al voto sono sicuro, vinciamo da soli

Roma, 7 mag. - "In queste ore proverò a far nascere un governo", perchè "non voglio lasciare nulla di intentato per rispetto del vostro voto". Ma "se così non fosse, piuttosto che perder tempo e continuare a far guadagnare qualche mangiapane a tradimento, al voto. E poi tocca a voi. Sperando che dalle parti del Quirinale, di Bruxelles, Berlino o Parigi, nessuno si faccia idee strane facendo telefonate strane. Se fallisce anche questo estremo tentativo, si va al voto. E io sono convinto: vinciamo da soli, vinciamo da soli". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook.