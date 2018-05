Salvini: loro girano per i forni, io una pazienza zen

Milano, 7 mag. - "Qualcuno ha girato forni e panetterie e le ha trovate chiuse, qualcuno si è esercitato al bisticcio e al litigio, io ho esercitato una pazienza zen. Se non c'è spazio la parola torna a voi, agli elettori". Lo ha detto Matteo Salvini, segretari della Lega, parlando in diretta facebook.

"Io ci metto la faccia per far rispettare fino in fondo quello che voi mi avete chiesto di fare - ha proseguito Salvini - Abbiamo dimostrato tutta la responsabilità possibile, tutta la generosità, ma se dall'altra parte becchiamo solo dei no, no, degli io, io, io... Meglio tornare al voto".

"Il presidente della Repubblica - ha aggiunto - finirà entro stasera di audire le forze politiche: se c'è un margine di manovra io inizierò a lavorare da stanotte. O si inizia al lavorare o al voto subito. Non a settembre, ottobre. Subito".