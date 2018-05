Consultazioni riprese al Quirinale, attese decisioni Mattarella

Roma, 7 mag. - Al Quirinale sono riprese le consultazioni in vista della ipotetica formazione di un nuovo governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la delegazione di Liberi e Uguali guidata da Pietro Grasso, cui seguiranno il gruppo delle Autonomie del Senato, i gruppi Misti dei due rami del Parlamento e i presidente della Camera Roberto Fico e del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

Non è escluso che già in serata, se non ci saranno novità politiche rilevanti dopo l'annuncio "congiunto" di Lega e Movimento 5 stelle sulla possibilità che si voti l'8 luglio, il capo dello Stato comunichi la valutazione del Quirinale sull'esito di quest'ultimo giro di incontri. Un eventuale incarico a un presidente del Consiglio che possa guidare il Paese alle elezioni anche in mancanza di una maggioranza alla testa di un governo "neutrale" potrebbe arrivare invece in tempi molto brevi ma non nella giornata di oggi.