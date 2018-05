Salvini: o parte nostro governo oppure voto per avere maggioranza

Milano, 7 mag. - "Non voglio tirare a campare. O nelle prossime ore qualcuno fa un passo a lato come abbiamo fatto noi, e parte un governo che faccia; oppure ragazzi, siete pronti a darmi la maggioranza assoluta, e cominciamo da soli, senza fare il giro delle sette chiese, a rivoltare questo Paese? Se serve anche in estate". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in un diretta sulla sua pagina Facebook in cui 'chiede' ai suoi sostenitori di sostenerlo in questa scelta.

"Oggi lo abbiamo detto a Mattarella, e ovviamente la decisione spetta a lui, sperando che nessuno si inventi un nuovo governo non rispettoso degli italiani". Per parte sua, ha aggiunto Salvini, "sono disposto a rimettere tutto in gioco, tutti i voti presi e i parlamentari eletti, pur di non perdere altro tempo. Sono il primo che non vuole che gli italiani votino o rivotino, ma se dovessimo passare altri due mesi in chiacchiere e litigi, allora no".