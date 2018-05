Salvini: a me l'incarico, se non ce la faccio torniamo al voto

Milano, 7 mag. - "Spero che il presidente mi incarichi di andare a cercare i numeri dove ci sono, sperando che i Cinque Stelle e Forza Italia facciamo un passo indietro rispetto ai loro no, ai loro veti. Altrimenti per serietà meglio tornare a chiedere la fiducia al voto, con quel 2/3/4 per cento in più che ci permetterebbe di governare da soli, per cinque anni, senza chiedere niente a nessuno". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in diretta via facebook.

"La mia pazienza, e la vostra pazienza - ha aggiunto - ha un limite. Vediamo se il presidente affiderà l'incarico a Matteo Salvini. O ce la faccio, o meglio tornare al voto".