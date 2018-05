Salvini: pronto a ultimo tentativo governo, a costo di schiantarmi

Roma, 7 mag. - "Ho aspettato due mesi, abbiamo provato a dialogare con tutti, ora sono pronto a fare l'ultimo tentativo, anche a costo di schiantarmi". Lo ha detto Matteo Salvini, in una diretta sulla sua pagina Facebook.

"Dopo due mesi di pazienti tentativi, in cui la Lega ha rinunciato a tutto quello cui poteva rinunciare, e io stesso pur avendo messo Salvini premier sul simbolo, ho fatto un passo indietro; ma niente. Bisticci, litigi, minacce, insulti: a questo punto ho detto a Mattarella che ci sono, ci metto la faccia, mi prendo l'onore e l'onere di cercare una maggioranza, provandoci con tutti ad esclusione di Renzi e del Pd. Perchè io non ho due forni, ho un panettiere di fiducia: l'unico governo rispettoso del voto è tra i primi e i secondi arrivati. Quindi Berlusconi non può continuare a insultare i M5s, i M5s non possono dire tu sì e io no, perchè ci siamo presentati con una squadra comune e la coerenza non vale un ministero".