Ilva, Fim-Cisl: dopo ok Ue a Arcelor riaprire subito negoziato

Roma, 7 mag. - Bene il via libera della Commissione Europea sull`acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal. Particolarmente importante il fatto che la stessa Commissione indichi come strada maestra la salvaguardia di tutti i siti Ilva in Italia. Ora, afferma la Fim Cisl con una nota, è importante far ripartire subito il negoziato. Serve buonsenso da parte di tutti.

ArcelorMittal deve aprire il negoziato sulle proposte sindacali, su occupazione e salario di secondo livello, condizione necessaria per sbloccare lo stallo della trattativa. Contemporaneamente, si legge, il Governo deve esplicitare le misure da mettere in campo anche per consentire le uscite volontarie dei lavoratori prossime alla pensione.

Per la Fim Cisl l'unico tavolo negoziale aperto è quello presso il MiSE; l'unico che finora ha prodotto passi in avanti sul tema ambientale e che sta affrontando la questione occupazione e industriale. Il resto sono uscite estemporanee di chi un giorno è con i lavoratori dell'Ilva, l'altro auspica la chiusura. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di conciliare la salute dei cittadini con la produzione di acciaio così come avviene in tanti Paesi d`Europa.