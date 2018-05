Donzelli (Fdi): Meloni decisiva per unità centrodestra

Roma, 7 mag. - "Fratelli d'Italia si è presentato agli elettori con l`impegno forte per un governo di centrodestra. Dopo il 4 marzo Giorgia Meloni è stata decisiva per l`unità della coalizione, chiedendo da subito un incarico per lo schieramento vincitore delle elezioni". È quanto afferma il parlamentare di Fratelli d`Italia Giovanni Donzelli.

"Oggi - aggiunge - grazie al lavoro del leader del nostro partito, il centrodestra si è presentato davanti al Presidente della Repubblica con la proposta da noi portata avanti fin dal primo momento: un governo di centrodestra è l`unica soluzione per uscire dallo stallo e dare risposte immediate agli italiani su temi come il lavoro, l'immigrazione, le tasse, la famiglia".