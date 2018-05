Boccia: Pil rallenta? No preoccupato ma è un dato tendenziale

Parma, 7 mag. - I segnali di rallentamento dell'economia italiana annunciati dall'Istat che lasciano pensare a una "minore intensità della crescita" non sono preoccupanti, però danno un dato tendenziale". Così Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha commentato gli ultimi dati diffusi oggi dall'Istutito di statistica. "Noi siamo un Paese che cresce meno di altri. Noi in infrastrutture negli ultimi anni abbiamo investito meno degli altri a partire dalla Spagna, evidentemente riprendere dalla dotazione infrastrutturale e ripartire dalla centralità del lavoro è la grande sfida del Paese, altrimenti a effetti potenzialmente recessivi dell'economia globale, un'Italia debole risponde con un arretramento maggiore e dobbiamo prepararci a questa fase di rallentamento potenziale dell'economia globale".

A chi gli chiedeva a cosa attribuisse questo rallentamento, Boccia ha osservato che "è legato più a motivi globali che non interni, però è chiaro che se non puntiamo sulla competitività delle nostre imprese un rallentamento aumenta la capacità di reazione delle altre imprese del mondo e noi dobbiamo stare attenti come italiani. Noi viviamo di export, oltre 400 miliardi di euro sono oggetto dell'export italiano contro gli 800 della Germania: dobbiamo ambire ad ampliare questa quota di export nell'interesse del Paese".