Boccia: serve seconda fase, si passi da tattiche a contenuti

Parma, 7 mag. - "Speriamo che si passi a una seconda fase, dalle tattiche ai contenuti: abbiamo bisogno di un dibattito forte a livello europeo, a partire dal bilancio, abbiamo grandi impegni come Paese come le calusole di salvaguardia Iva e abbiamo grandi potenzialità". Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine dell'assemblea pubblica di Federalmentare a Cibus a Parma commenta la situazione di incertezza politica in cui versa il Paese dopo il voto del 4 marzo. Forse riportare l'agenda sulla questione infrastrutturale, sul cuneo fiscale e sul lavoro, sui giovani sia al Nord che al Sud sono elementi che possono essere oggetto di una agenda collettiva nell'interesse del Paese - ha detto Boccia - e poi una riforma elettorale perchè è evidente che così nessuno ha vinto le elezioni perchè nessuno può governare da solo il Paese". A tal proposito a chi gli chiedeva come vede l'ipotesi di un ritorno alle urne ha risposto: "Senza una riforma elettorale non vediamo onestamente una soluzione, dall'altro lato nemmeno serve un governo che non faccia nulla e faccia danni al Paese in termini di politica economica".

A Di Maio che ha parlato di un riforma della legge Fornero e reddito di cittadinanza come priorità Boccia ha replicato con una domanda: "Dove prendiamo le risorse?". "Servono dodici miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, 30 miliardi per il reddito di cittadinanza e per quanto riguarda riforma Fornero penso servano altre risorse: a grandi linee diciamo 40 miliardi, la domanda è dove prendiamo queste risorse, come si riduce il debito pubblico, come continuiamo a crescere e come creiamo occupazione". "Forse conviene non appiattirsi troppo sul presente ma mettersi in una visione di medio e lungo termine. E lo diciamo anche alle nuove classi dirigenti che si affacciano a governare potenzialmente il Paese - ha detto - Questo è un Paese che ha bisogno di una visione di medio termine perchè nel breve non facciamo niente, aumentiamo solo debito pubblico e tra un anno non avremo più Draghi alla Bce ma avremo una campagna elettorale europea e dovremo stare particolarmente attenti perchè il Paese può anche arretrare e non solo andare avanti".