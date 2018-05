India, Msf combatte la malnutrizione con le comunità locali -5

Roma, 7 mag. - Dopo mesi di duro lavoro, abbiamo conquistato la fiducia delle comunità. A volte il nostro centro sanitario è così affollato che non c'è nemmeno un momento per riposarsi. In questi momenti mi spingo a dare il massimo, perché sento che stiamo facendo un lavoro importante. Guardare un bambino piccolo deperire è la cosa più dolorosa per una madre. Durante una delle mie visite, una madre mi ha afferrato la mano e mi ha detto che aveva mandato un altro figlio al nostro centro di salute di Pusalota! Il progetto ha trattato più di 600 bambini di queste comunità e anche se c'è ancora molto da fare, riesco a sentire la gioia delle famiglie quando i loro figli tornano alla salute e alla felicità".

MSF lavora in India dal 1999, fornendo cure mediche a migliaia di pazienti negli stati di Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Jammu e Kashmir, Jharkhand, Maharashtra, Manipur, Telangana, Uttar Pradesh e West Bengal.