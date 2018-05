India, Msf combatte la malnutrizione con le comunità locali -4

Roma, 7 mag. - Molte persone nel villaggio non capiscono che la malnutrizione è una condizione che richiede cure mediche. Conosciuta localmente come puni o dehna, è spesso attribuita alla possessione da parte di spiriti o presagi cattivi. Di conseguenza, i guaritori tradizionali sono il primo punto di contatto per la maggior parte delle famiglie, prescrivono erbe naturali o eseguono cerimonie per allontanare gli spiriti. È importante mostrare ai membri della comunità l'importanza di identificare i casi di malnutrizione e di cercare cure mediche appropriate.

Non manca il cibo nelle foreste dove vivono queste comunità. Dobbiamo insegnare alle giovani madri e alle loro famiglie l'importanza delle corrette tecniche di allattamento al seno, di un'alimentazione varia e nutriente e del mantenimento di un`igiene corretta.

All'inizio era estremamente difficile spiegare alle madri e alle loro famiglie le cause della malnutrizione e la necessità di cure. Alcune comunità tribali vivono nel profondo della foresta dove non ci sono trasporti pubblici. Le madri camminano con i loro bambini su terreni collinari per più di 2-4 km prima di raggiungere i centri sanitari più vicini. Spesso sono i fratelli maggiori a portare i bambini malati al centro sanitario di MSF dopo la scuola. Il mese scorso, la nostra clinica è rimasta vuota per alcuni giorni perché con la stagione del raccolto tutti i genitori erano al lavoro nei campi.(Segue)