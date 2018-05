India, Msf combatte la malnutrizione con le comunità locali -3

Roma, 7 mag. - Le donne devono anche destreggiarsi tra il lavoro nei campi e le faccende domestiche, riducendo così di molto il tempo per stare con i propri figli. Ero l'unica a gestire le faccende domestiche, nessuno mi aiutava nella cura di mio figlio. Quando è nato il mio secondo figlio, avevo imparato a prendermi più cura di me stessa e dei miei figli. Ho trovato lavoro in una ONG per la salute riproduttiva femminile e successivamente sono entrata a far parte di MSF.

Chakradharpur, come la maggior parte del Jharkhand, è un'area Adivasi ("abitanti originari"), con molte comunità indigene e molta diversità. Ad esempio, in uno dei villaggi in cui lavoro si parlano ben quattro lingue diverse. Il nostro ruolo come operatori sanitari è quello di costruire legami tra MSF e le comunità. Tutte le persone che compongono l`équipe per l'educazione alla salute e la sensibilizzazione della comunità sono locali. Quando siamo stati formati dai medici di MSF per capire la malnutrizione, abbiamo condiviso la nostra conoscenza della cultura antica, della storia e delle pratiche degli Adivasi con il resto della squadra.(Segue)