India, Msf combatte la malnutrizione con le comunità locali -2

Roma, 7 mag. - Lavoro per MSF da quando è partito il progetto per contrastare la malnutrizione nel 2017. Ho iniziato come operatore sanitario comunitario, visitando le comunità con il Sahiya didi (un operatore sanitario del villaggio impiegato dallo stato di Jharkhand) per identificare i bambini malnutriti che necessitavano di cure urgenti e convincere i loro genitori a portarli in un centro sanitario di MSF. Oggi lavoro come educatore sanitario comunitario: fornisco consulenza alle madri che visitano i nostri centri sanitari e organizzo attività di sensibilizzazione nei villaggi vicini.

La malnutrizione è un problema che mi sta a cuore. Quando parlo con le madri nei villaggi, capisco come si sentono. Ero una madre adolescente con la stessa storia. Ho avuto una figlia poco dopo essermi sposata. Avevo 17 anni e non sapevo come prendermi cura del mio bambino appena nato. Mia figlia pesava solo 2 kg quando è nata. Nella nostra comunità, ci sono credenze culturali e idee sbagliate sulla gravidanza che limitano la quantità di cibo che le donne incinte, le neo-madri e i loro figli possono assumere. Queste credenze possono portare sia le donne che i bambini a diventare malnutriti. Le persone credono che una dieta ricca per le donne in gravidanza renderà il loro futuro bambino molto grasso e porterà ad un parto difficile. Dopo la gravidanza, le donne possono mangiare solo una volta al giorno, anche se a volte mio marito mi dava di nascosto del cibo. In alcuni casi, i bambini non ricevono latte o carne fino a quando non camminano da soli. Mia figlia aveva una dieta molto limitata: solo zuppa di lenticchie e riso, niente uova o carne per i primi anni.(Segue)