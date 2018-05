India, Msf combatte la malnutrizione con le comunità locali

Roma, 7 mag. - Nel Jharkhand, uno stato indiano conosciuto per le sue diverse comunità tribali, il numero di persone malnutrite è costantemente superiore alla media nazionale. Dal giugno 2017, Medici Senza Frontiere (MSF) ha avviato un progetto per la malnutrizione acuta severa nella città di Chakradharpur, usando un innovativo modello di coinvolgimento della comunità. Subashini Deb Mahto, una donna proveniente da una di queste comunità locali, lavora per MSF come educatore sanitario comunitario. Con questa testimonianza condivide la sua esperienza diretta sulla malnutrizione e il suo lavoro con MSF.

"La mia giornata comincia prima del sorgere del sole. Una volta terminate le faccende domestiche, quando ho finito di cucinare e i miei bambini stanno andando a scuola, scaldo su un fornello una pentola di lal cha (tè nero) e mi preparo per il lavoro. Ogni mattina alle 8.30 arrivo con la mia bici all`ufficio di MSF, a tre chilometri di distanza. (Segue)