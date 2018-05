Di Maio: problema non ero io, Salvini vuole governo voltagabbana

Roma, 7 mag. - "E' chiaro ed evidente che il problema non era l'impuntatura sul premier, è chiaro ed evidente che il fatto che Di Maio volesse fare il premier era una scusa, la Lega sapeva da settimane che avremmo potuto decidere insieme un presidente del consiglio dei ministri per far partire un governo su tre cose che ci stavano a cuore: abolizione della Fornero, legge anticorruzione, reddito di cittadinanza". Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Montecitorio.

"Stamani dopo l'ultima proposta fatta ieri pubblicamente - ha aggiunto - il centrodestra si ostina a volersi presentare in Parlamento, non hanno i numeri, è un incarico che probabilmente non avranno mai anche perchè questo incarico si dovrebbe fondare su voltagabbana e traditori del mandato elettorale. Salvini sta chiedendo un mandato per sostenere un suo governo su voltagabbana e cambi di casacca".