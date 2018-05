Fidanza: Fdi sempre coerente, incarico a centrodestra

Roma, 7 mag. - "Malgrado una vergognosa legge elettorale che Fratelli d'Italia orgogliosamente non ha votato, il 4 marzo dalle urne è uscito un vincitore chiaro: la coalizione di centrodestra. Per questo motivo chiediamo che il capo dello Stato dia l'incarico al centrodestra per provare a formare un governo che affronti subito i tanti problemi degli italiani, dall'immigrazione al lavoro, dalla sicurezza agli incentivi alle famiglie fino al piano di sostegno alla natalità, così come chiesto da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza.