Toti: sembra il Mercante in fiera ma governo non è un gioco

Genova, 7 mag. - "Sembra di essere al 'Mercante in fiera', abbiamo il governo di tregua, quello di scopo, il governo di transizione, quello del presidente o il governo del Quirinale ma non è un gioco della 'Settimana enigmistica'. Ai partiti la responsabilità di dare a Mattarella delle risposte chiare che prevedono la riforma della legge elettorale e il modo per arrivarci". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti.

"Il tema - ha proseguito Toti - è se è possibile fare un governo che miri a stare in piedi per la legislatura o per un numero di anni sufficientemente lungo e a provare a dare risposte a questo Paese in termini di bisogni e di necessità. Su questo - ha sottolineato - il centrodestra ha più volte detto di essere compatto e presente all'appello. Se serve il sostegno di qualcun altro è disponibile ad averlo".

"Se si tratta invece di traghettare il Paese verso nuove elezioni - ha concluso il governatore ligure - occorre indubitabilmente una nuova legge elettorale, che è responsabilità del Parlamento fare e occorre mettere in sicurezza i conti pubblici perché gli italiani non possono certo pagare il conto di questo stallo politico".