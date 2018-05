Calderoli: se Casamonica sono mafiosi, applicare 41 bis

Roma, 7 mag. - "Questa storia dei Casamonica ha stufato. Se davvero i Casamonica, come scrivono i quotidiani e sostengono molti politici, sono dei mafiosi e utilizzano metodi mafiosi, come quelli dell`assalto al bar della Romanina, allora lo Stato e la magistratura applichino le norme a disposizione per contrastare la criminalità organizzata, le stesse norme usate in Sicilia, incluso il 41 bis per i capi bastoni e le confische dei beni del clan". Lo afferma Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Bene l`apertura di un`inchiesta da parte della procura di Roma, ma adesso si facciano seguire i fatti una volta per tutte: non si è mai visto uno Stato dove, a tre anni di distanza dal famoso funerale con elicotteri e carrozze, si continua a scrivere sui quotidiani che si tratta di un clan mafioso, con mille affiliati e un patrimonio da 100 milioni di euro, e poi non si fa nulla per combatterlo e smantellarlo. Basta con gli Spada o con i Casamonica: se è mafia la si combatta con gli strumenti utilizzati per i clan siciliani o calabresi".