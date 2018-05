Di Maio: rischio di governo tecnico, dicano chi lo voterà

Roma, 7 mag. - "C'è il rischio di un governo tecnico ma dicano chi lo voterà, lo dicano apertamente, chi ha detto no al M5s perchè poi votano un governo tecnico alla Monti che non conosce le esigenze delle persone". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in un video su facebook dopo le consultazioni al Quirinale e dopo l'incontro con Matteo Salvini. "per noi - ha aggiunto - si può votare subito anche l'8 luglio".

"La seconda conseguenza" di questa situazione, ha spiegato Di Maio, "saranno le elezioni in cui sono sicuro gli italiani ci sorprenderanno ancora una volta, elezioni in cui tutti i partiti si dovranno assumere la lora responsabilità, di aver pensato a lori interessi anzichè all'Italia, in cui si sono riempiti la bocca con la retorica di voler aiutare le persone ma poi quando era il momento di dialogare erano disposti a dialogare con tutti, anche con i voltagabbana, solo con noi non erano disponibili",.