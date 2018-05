Ilva, Boccia: grande occasione soprattutto per Mezzogiorno

Parma , 7 mag. - Il via libera dell'Antitrust europeo all'acquisizione dell'Ilva da parte di Arcelor-Mittal "è un fatto positivo, una grande occasione in particolare per il Mezzogiorno per rendere di Ilva una grande acciaieria competitiva a livello europeo e globale". E' questo il commento di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine dell'assemblea pubblica di Federalimentare che si tiene a Parma nel giorno di inaugurazione di Cibus.

"Dobbiamo essere contenti e incrociamo le dita per le relazioni industriali che adesso si aprono - ha aggiunto Boccia - E' una grande occasione per il Mezzogiorno che soffre anche in termini di occupazione".