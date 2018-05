Toti: M5s non ha il coraggio di assumersi responsabilità governo

Genova, 7 mag. - "Il M5s perde il pelo ma non il vizio e continua a esercitare una pressione sul centrodestra affinché i leader dividano quello che gli elettori hanno unito. Non ha il coraggio di assumersi responsabilità di governo assieme al centrodestra ma non vorrebbe che gli venisse addebitata la colpa di questo stallo". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti.

"Mi sembra anche poco rispettoso e coerente con la storia del M5s - ha sottolineato il governatore ligure - chiedere ad altri partiti di trattare gli elettori in modo così difforme da quanto hanno espresso dopo che i pentastellati hanno fatto della democrazia diretta il centro del proprio messaggio. E' frutto di un corto circuito - ha concluso Toti - che sta facendo andare in tilt il movimento".