Di Maio: da oggi M5s in campagna elettorale,40% a portata di mano

Roma, 7 mag. - "Da oggi siamo in campagna elettorale. Questa volta gli italiani daranno un segnale forte, fortissimo alle altre forze politiche per farci governare da soli: eravamo dati al 29% e siamo arrivati al 33. Il 40 è a portata di mano. Andiamo a governare da soli". Lo ha detto in diretta facebook il capo politico M5s, Luigi Di Maio, dopo l'incontro con Matteo Salvini alla Camera.

"Le altre forze politiche non sono responsabili, vogliono solo che non andiamo al governo. Siccome so che i partiti non vogliono che andiamo al governo chiedo ai cittadini di mandarci al governo anche se so di chiedere un sacrificio".