Di Maio: si tenta governo dei traditori del mandato elettorale

Roma, 7 mag. - "Stiamo assitendo al governo dei traditori del mandato elettorale. Ancora una volta una scelta dettata dagli interessi interni alle forze poltiche, alle questioni di coalizioni finte nate solo per la campagna elettorale e non c'è nessuna premura per la stabilità del paese, sono le conseguenze del cinismo elettorale che pagheranno in termini elettorali". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in un video su facebook in cui spiega la situazione della crisi di governo dopo le ultime consultazioni al Quirinale e dopo un incontro con Matteo Salvini.