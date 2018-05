Salvini: mi spendo per avere incarico, no a governi tecnici

Roma, 7 mag. - "Come promesso, come Lega e personalmente sto provando fino all'ultimo a dare un governo a questo paese ascoltando tutti, incontrando tutti, cercando di togliere veti e litigi fra tutti. Se ci riesco ne sono felice e si parte con il lavoro, altrimenti l'unica opzione possibile è tornare al voto per chiedere la fiducia direttamente agli italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Montecitorio al termine dell'incontro con il leader M5s Luigi Di Maio.

"Governi tecnici alla Monti non sono possibili - ha aggiunto - e per evitare che gli italiani perdano ancora uno, due, quattro mesi di tempo magari sentendo parlare solo di legge elettorale penso che la data dell'8 luglio sia quella più netta, più vicina ed efficace per dare finalmente un governo a questo paese. Noi ci siamo e fino all'ultima ora io mi spendo perché ci sia un incarico e si possa passare dalle parole ai fatti. Se tutti gli altri rimarranno fermi sui loro no e sulle loro posizioni l'unica via è tornare dagli italiani a chiedere fiducia completa".