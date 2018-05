Confapi: da Istat inquietanti segnali rallentamento

Roma, 7 mag. - "Le Pmi, che rappresentano l`ossatura economica e produttiva dell`Italia, non possono che essere preoccupate dai dati forniti oggi dall`Istat che fotografano inquietanti segnali di rallentamento soprattutto nel settore manifatturiero e nelle esportazioni". Lo dichiara il Presidente di Confapi, la Confederazione delle Piccole e Medie Industrie Private Italiane che raccoglie oltre 83.000 industrie per più di 800mila addetti, Maurizio Casasco.

"Prima delle elezioni, e purtroppo anche dopo - aggiunge Casasco - si è parlato molto di alchimie politiche e mai di lavoro. È questo il tema vero da affrontare senza indugi: come aiutare e supportare chi crea lavoro e sviluppo economico e sociale. Senza calcolare che, tra l`altro, incombe su di noi, come una spada di Damocle, l`attuazione delle clausole di salvaguardia che porterebbero a un aumento dell`Iva, che costerebbe più di 30 miliardi e che sarebbe disastroso da ogni punto di vista. Di fronte a un assordante e generalizzato silenzio anche delle forze produttive - conclude il Presidente di Confapi - poiché siamo ormai fuori tempo massimo, chiediamo con forza una classe politica che ci assomigli, coraggiosa e concreta e che alla gravità della situazione sappia rispondere con serietà e determinazione, chiudendo il sipario dei teatrini ed aprendo la strada a un Governo in grado di guidare con responsabilità il Paese".