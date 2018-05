Skripal, premier Repubblica ceca smentisce produzione Novitchok -2

Roma, 7 mag. - Il governo ceco aveva già respinto le accuse russe al riguardo nello scorso mese di marzo. Oggi l'ufficio di Babis ha precisato che Praga ha condotto una "micro-sintesi" del Novitchok nel 2017 come parte di un programma militare per garantire la protezione di civili e soldati. Questa procedura, ha però sottolineato, non può essere considerata come la produzione o lo sviluppo di questo agente nervino, confermando che le dichiarazioni del capo dello Stato erano dovute a un "malinteso".

"Novitchok A-230 è diverso da A-234, che è stato utilizzato per avvelenare Sergey Skripal in Gran Bretagna", ha insistito l'ufficio del primo ministro, facendo eco alle argomentazioni sviluppate la scorsa settimana dai ministeri della Difesa e degli Affari esteri del governo ceco.

